В России повысили цены на проводной интернет

Авторы канала сообщили, что абонентам Ростелекома в ряде регионов начали рассылать уведомления со следующим содержанием:

«В связи с ростом затрат мы внесли небольшие изменения в наше ценообразование. С 01.03.2020 ежемесячная абонентская плата за услугу «Интернет» по Вашему счету ** увеличилась на 50р. и составляет 510р».

В целом, оператор поднял цены на услуги примерно на 10%.

Упоминания о подобных сообщениях также можно найти в комментариях в группе Ростелекома во «ВКонтакте». Официальных объявлений от компании по этому поводу нам найти не удалось. Однако в группе соцсети администратор рассказал недовольному клиенту, что новые цены позволят обеспечить высокий уровень услуг и сервисов.