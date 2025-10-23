В России повысили всхожесть льна с помощью активированного угля с марганцем

Методика предусматривает внесение состава прямо в почву при посадке семян. Нововведение снижает риск слизеобразования. Это обеспечивает более равномерное развитие посевов, особенно на начальных этапах прорастания и формирования растений.

Полевые испытания показали высокую эффективность метода. Поэтому его можно рекомендовать для широкого применения на предприятиях, выращивающих льняные культуры. Так, разработка поспособствует оптимизации использования посевных площадей, повышению сырьевой безопасности страны и поддержке отечественного производителя, пишут СМИ.