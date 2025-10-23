В России повысили всхожесть льна с помощью активированного угля с марганцем

Опубликовано 23 октября 2025, 19:401 мин.
В России повысили всхожесть льна с помощью активированного угля с марганцемНа 18%
Исследователи Тимирязевской академии разработали метод повышения всхожести семян льна, используя активированный уголь, пропитанный карбонатом марганца. Стало известно, что это решение увеличивает всхожесть семян на 18%, ускоряет рост растений и повышает их устойчивость.
Методика предусматривает внесение состава прямо в почву при посадке семян. Нововведение снижает риск слизеобразования. Это обеспечивает более равномерное развитие посевов, особенно на начальных этапах прорастания и формирования растений.
Полевые испытания показали высокую эффективность метода. Поэтому его можно рекомендовать для широкого применения на предприятиях, выращивающих льняные культуры. Так, разработка поспособствует оптимизации использования посевных площадей, повышению сырьевой безопасности страны и поддержке отечественного производителя, пишут СМИ.