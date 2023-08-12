Наука и технологии
10:32, 12 августа 2023
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В России повысился спрос на страхование от ударов БПЛА

И он скорее всего поднимется еще выше

У россиян есть возможность застраховать свое имущество от риска падения посторонних летающих объектов, в том числе беспилотников. Лента.ру со ссылкой на Евгения Уфимцева, президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), пишет, что такое страховое покрытие начало набирать обороты в стране.

В России повысился спрос на страхование от ударов БПЛА

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Уфимцев отметил, что хотя некоторые страховые компании включают в страховое покрытие риски, связанные с падением или ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это пока считается общей услугой. Специфический риск, связанный с инцидентами с беспилотниками, ранее относился к категории падающих посторонних предметов, таких как сосульки или деревья.

Уфимцев также пояснил, что ограниченная доступность данного вида страхования связана с существующими ограничениями на эксплуатацию БПЛА. Ожидается, что после снятия этих ограничений и более широкого распространения гражданских беспилотников данный вид страхования станет более распространенным.

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