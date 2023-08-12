В России повысился спрос на страхование от ударов БПЛА

Уфимцев отметил, что хотя некоторые страховые компании включают в страховое покрытие риски, связанные с падением или ударом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это пока считается общей услугой. Специфический риск, связанный с инцидентами с беспилотниками, ранее относился к категории падающих посторонних предметов, таких как сосульки или деревья.

Уфимцев также пояснил, что ограниченная доступность данного вида страхования связана с существующими ограничениями на эксплуатацию БПЛА. Ожидается, что после снятия этих ограничений и более широкого распространения гражданских беспилотников данный вид страхования станет более распространенным.