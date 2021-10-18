В России появилась межконтинентальная ракета-долгожитель

В России появилась межконтинентальная ракета-долгожительПростоит на службе более 35 лет
Срок продлили как минимум до 2023 года, пишет «Российская газета». Генеральный директор НПО Машиностроения Алексей Леонов сообщил, что по заказу Минобороны предприятие ежегодно продевает срок эксплуатации ракет. Такие работы запланированы и на 2022 год.
Также Леонов отметил, что предприятие первым в мире решило задачу по столь длительному использованию МБР при сохранении их боевых и технических характеристик.
Стоит отметить, что ракеты УР-100УТТХ выпускались с 1979 по 1985 год. Во время работ по продлению срока эксплуатации специалисты определят запас прочности силовых конструкций, проверят состояние топливных баков, компонентов топлива, проведут ускоренные испытания в климатических камерах, создающих эквивалентное воздействие окружающей среды на узлы и агрегаты комплекса.