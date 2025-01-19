В России появилась новая платежная система. Их стало 28

Теперь в стране официально работают 28 платежных систем, среди которых «Пэйви», зарегистрированная во Владивостоке. Из них 13 систем считаются важными для национальной экономики и общества. Ключевым элементом является Национальная система платежных карт (НСПК), которая управляет картами «Мир» и системой быстрых платежей (СБП). Интересный факт: на 1 января 2025 года в СБП 225 банков-участников. В системе было совершено 24,6 млрд операций на 120,8 трлн рублей.

На момент написания материала сайты системы «Пэйви» (коих три) пока не работают, хотя они уже указаны в реестре ЦБ.