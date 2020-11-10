В России появилась одежда для соблюдения дистанции между людьми

Толстовка называется Social Techwear Covid-19 Edition. Конструкция тут очень простая: одежда имеет встроенный ультразвуковой дальномер HC-SR04, работающий вместе с ArduinoNano. Если расстояние от обладателя толстовки до другого человека составляет менее полутора метров, то первый получает сигнал об этом светом или вибрацией.

При желании электронику можно отключить. Она питается от батареек типа 18650 на 4200 мАч. Толстовку выпустили ограниченным тиражом. Стоит она 9600 рублей без учёта скидок. Одежда выполнена из «эко-материалов», как пишут создатели.