Наука и технологии
Сегодня 14:42
В России появилась одежда для соблюдения дистанции между людьми
Использует ArduinoNano
Российский бренд Vimade Atelier вместе с агентством PRT Edelman Affiliate создали одежду для соблюдения дистанции между людьми. Это толстовка с дальномером: она предупредит владельца о том, что границы нарушены.
Толстовка называется Social Techwear Covid-19 Edition. Конструкция тут очень простая: одежда имеет встроенный ультразвуковой дальномер HC-SR04, работающий вместе с ArduinoNano. Если расстояние от обладателя толстовки до другого человека составляет менее полутора метров, то первый получает сигнал об этом светом или вибрацией.
При желании электронику можно отключить. Она питается от батареек типа 18650 на 4200 мАч. Толстовку выпустили ограниченным тиражом. Стоит она 9600 рублей без учёта скидок. Одежда выполнена из «эко-материалов», как пишут создатели.