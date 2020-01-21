В России появилась оплата товаров по смартфону в обход кассы

Чтобы приобрести товар, пользователю нужно отсканировать его штрих-код, а затем оплатить с помощью банковской карты или Apple Pay. Стоять в очереди на кассу не надо, поэтому ритейлеры надеются, что нововведение повысит пропускную способность магазинов.

Пока оплата через «Суперчек» доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги» — примерно в 800 точках. Адреса доступных магазинов указаны в приложении. Новой опцией могут пользоваться владельцы и iOS, и Android.

Напомним, приложение «Суперчек» позволяет искать товары, сравнивать цены и составлять списки покупок.