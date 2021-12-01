Наука и технологии
Сегодня в 15:14
1 мин.
В России появилась первая рота из «Терминаторов»В ЦВО
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что в России сформировано первое штатное подразделение, оснащённое боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Штатная рота БМПТ из девяти боевых машин появилась в соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба. Уже в июне 2022 года «Терминаторы» будут участвовать в масштабных учениях. Они покажу возможности применения батальона БМПТ.
Лапин считает, что новая техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою не только в качестве поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах.
«Терминатор» — это многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки с мощным вооружением, современными приборами управления огнём и высокой манёвренностью.
Источник: РИА Новости