В России появилась первая рота из «Терминаторов»

Штатная рота БМПТ из девяти боевых машин появилась в соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба. Уже в июне 2022 года «Терминаторы» будут участвовать в масштабных учениях. Они покажу возможности применения батальона БМПТ.

Лапин считает, что новая техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою не только в качестве поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах.

«Терминатор» — это многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки с мощным вооружением, современными приборами управления огнём и высокой манёвренностью.