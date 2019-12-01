В России появилась станция для обнаружения самолётов противника ещё за границей

Об этом сообщили в Минобороны России. Как рассказал журналистам командующий 1-й армией ПВО-ПРО, военные теперь наблюдают возможные удары противника в режиме реального времени. «Контейнер» будет вести разведку постоянно.

Станция мониторит обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях. Причём она может отслеживать сразу несколько воздушных целей на расстоянии более двух тысяч километров от границ России. По словам главного конструктора станции, «Контейнер» способен обнаруживать стелс-самолёты на дальности три тысячи километров.

«Самолёты, выполненные по технологии "стелс", для нас невидимками не являются», — заявил эксперт.

В России планируется возвести ещё несколько подобных станций и в итоге создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.