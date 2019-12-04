В России появилась услуга по ремонту смартфонов и ноутбуков всего за полчаса

Называются они «Связной сервис». Располагаться будут в выделенных зонах в магазинах компании. Специалисты на месте проведут диагностику устройства и предложат клиенту план действий. Сервис будет предоставлять услуги по гарантийному ремонту, ремонту телефонов по страховым полисам, страхованию БУ-техники, проверке качества, а также техническую консультацию. Причём гарантийный ремонт распространяется и на устройства, не купленные в «Связном». Нужно лишь иметь при себе квитанцию о покупке из другого магазина.

Согласно пресс-релизу компании, ремонтировать в «Связной сервис» будут смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое.

Основным преимуществом сервиса создатели называют скорость ремонта. Инженеры же проходят обязательную сертификацию у производителей техники и используют сертифицированное оборудование.

Центры «Связной сервис» уже запущены в Вологде и Уфе, а до конца года планируется открытие в Москве, Красноярске, Воронеже и Рязани.