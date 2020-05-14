В России появились десятки поддельных сайтов для «выплаты детских пособий»

Об этом пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на специалистов в сфере кибербезопасности. В компании «СёрчИнформ» уже обнаружили около 30 новых доменов в зоне .ru, которые пользуются ситуацией с выплатой пособий. Есть, например, такие варианты: gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Пока многие сайты даже не заполнены. Мошенники, скорее всего, готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта для выплаты пособий.

Напомним, в работе портала госуслуг после объявления Путиным выплатах по 10 тысяч рублей на детей произошли серьёзные сбои. В Минкомсвязи «Коммерсанту» рассказали, что сейчас на портале оформляется более двух тысяч заявлений в минуту только по новым выплатам.

Эксперт рекомендует россиянам проверять название домена в сервисе whois, например, на портале регистратора Reg.ru. Благодаря этому можно узнать, кто и когда зарегистрировал домен. Стоит с подозрением отнестись к сайту, если он появился недавно и регистрировало его частное лицо.