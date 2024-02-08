В России появились комплекты для самостоятельной сборки дронов

Опубликовано 08 февраля 2024, 20:26
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В России появились комплекты для самостоятельной сборки дроновОбуховский завод запускает производство комплектов для самостоятельной сборки коптеров
«Обуховский завод», входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», начал производство комплектующих для самостоятельной сборки квадрокоптеров., пишет ТАСС Об этом сообщил главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия Егор Щербаков.
«Сейчас начинаем производить полетные контроллеры, полетные двигатели, модемы, устройства сопряжения с пультами, ретрансляторы, антенны, комплекты рам для производства девятидюймовых коптеров. Все необходимое, для того чтобы собрать коптер самому в любых условиях», — рассказал Щербаков.
Стоимость комплектов будет «конкурентной» по сравнению с китайскими аналогами. Собранные из них дроны можно будет использовать для направленной транспортировки грузов. Заказать комплекты можно будет на сайте предприятия.
«Обуховский завод» — одно из старейших предприятий Санкт-Петербурга, основанное в 1863 году. Завод специализируется на производстве артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, а также продукции гражданского назначения.