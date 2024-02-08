В России появились комплекты для самостоятельной сборки дронов

«Сейчас начинаем производить полетные контроллеры, полетные двигатели, модемы, устройства сопряжения с пультами, ретрансляторы, антенны, комплекты рам для производства девятидюймовых коптеров. Все необходимое, для того чтобы собрать коптер самому в любых условиях», — рассказал Щербаков.

Стоимость комплектов будет «конкурентной» по сравнению с китайскими аналогами. Собранные из них дроны можно будет использовать для направленной транспортировки грузов. Заказать комплекты можно будет на сайте предприятия.

«Обуховский завод» — одно из старейших предприятий Санкт-Петербурга, основанное в 1863 году. Завод специализируется на производстве артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, а также продукции гражданского назначения.