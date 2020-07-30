В России появились новые противокрышевые мины

Как пишет «Интерфакс», сейчас развёрнуто серийное производство таких мин, и уже ведутся поставки для Минобороны России, но пока небольшими партиями.

СМИ напомнило, что о первой противокрышевой мине в стране стало известно в 2018 году. Она обладает чувствительными электронными датчиками и «умной» начинкой. Благодаря этому устройство способно самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищённой стороны — сверху.

Также сообщается, что мина может даже слегка наклоняться в нужную сторону при обнаружении танка или бронемашины. Суббоеприпас может взлетать на высоту в несколько десятков метров, найти бронеобъект с помощью тепловизора и выстрелить в крышу башни ядром из раскалённого металла.