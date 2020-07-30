Наука и технологии
Сегодня 20:53
В России появились новые противокрышевые мины
Могут снести башню танку
Российские военные начали получать новые противокрышевые мины. Они позволяют поражать башню бронетехники, например, танка.
Как пишет «Интерфакс», сейчас развёрнуто серийное производство таких мин, и уже ведутся поставки для Минобороны России, но пока небольшими партиями.
СМИ напомнило, что о первой противокрышевой мине в стране стало известно в 2018 году. Она обладает чувствительными электронными датчиками и «умной» начинкой. Благодаря этому устройство способно самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищённой стороны — сверху.
Также сообщается, что мина может даже слегка наклоняться в нужную сторону при обнаружении танка или бронемашины. Суббоеприпас может взлетать на высоту в несколько десятков метров, найти бронеобъект с помощью тепловизора и выстрелить в крышу башни ядром из раскалённого металла.