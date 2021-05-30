В России появились защищённые SIM-карты

РБК пишет, что пока в тестировании SIM-карт участвуют несколько сотен единиц. Однако проект могут расширить. «Воентелеком» также внедрил в сеть аппаратный модуль безопасности. Таким образом компания создала своего виртуального мобильного оператора нужного класса безопасности.

На базе защищённой SIM-карты будут создаваться различные сервисы, например квалифицированная электронная подпись и автозаполнение персональных данных. Отмечается, что доверенная симка позволяет, не раскрывая данные, предоставить достоверную информацию для бизнеса. Например, подтвердить возраст при покупке алкоголя или сигарет.

Минусами таких SIM-карт является то, что они относятся к средствам криптографической защиты, поэтому их нельзя свободно продавать в салонах связи и вывозить за рубеж. Также криптографические ключи необходимо перевыпускать каждые 15 месяцев.