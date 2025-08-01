В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников

Опубликовано 01 августа 2025, 19:061 мин.
В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотниковН
Президент поручил создать отдельный класс воздушного пространства для упрощения полётов беспилотных летательных аппаратов (БВС). И это произошло. Решение принято по итогам совещания по развитию беспилотных систем 28 января 2025 года.
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Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что беспилотники становятся всё более важной частью экономики и транспортной системы страны — в первой половине года количество их полётов выросло на 26%.
Разработка правил для класса H велась с участием экспертов, операторов коммерческой и частной авиации, а также представителей беспилотного сообщества.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров добавил, что введение класса H позволит увеличить число регулярных полётов беспилотников и снизить стоимость часа полёта. Это откроет новые возможности для маркетплейсов и компаний, использующих дроны для доставки и мониторинга.