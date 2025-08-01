В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников

Разработка правил для класса H велась с участием экспертов, операторов коммерческой и частной авиации, а также представителей беспилотного сообщества.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров добавил, что введение класса H позволит увеличить число регулярных полётов беспилотников и снизить стоимость часа полёта. Это откроет новые возможности для маркетплейсов и компаний, использующих дроны для доставки и мониторинга.