В России появился первый банкомат отечественного производства

12:37, 27 декабря 2022
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В России появился первый банкомат отечественного производстваУстановил Тинькофф
Тинькофф первым из российских банков выпустил банкомат собственного производства. Он был не только спроектирован в России, но и собран тут же с использованием отечественного оборудования и комплектующих.
Фото: Тинькофф
Банкомат создали на базе мощностей техническо-производственной компании БАНКОМ. Аппарат назвали «Один». В нём используются, конечно, не только российские комплектующие, но и зарубежные. Из первых: многослойный корпус из металла и пластика сложной округлой формы. Кроме того, банкомат получил полностью стеклянную сенсорную лицевую панель, окантованную металлической рамкой.
Тинькофф
«Один» уже установили в московском бизнес-центре «Водный». Тинькофф планирует увеличить ближайшие месяцы свою сеть ещё на 1000 банкоматов.