В России появился первый лазерно-оптический комплекс для контроля космоса

Планируется развернуть 12 комплексов. Они появятся до 2025 года. Также в воинских частях Главного испытательного космического центра им. Германа Титова уже эксплуатируют более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

По информации Минобороны, в 2021 году специальные Главного центра разведки космической обстановки космических войск обнаружили и сопроводили около 1,7 тысячи объектов, проконтролировали вывод на орбиты более 1450 аппаратов, а также выдали 15 предупреждений об опасных сближениях.

Лазерно-оптические комплексы могут использовать различные методы для обнаружения и распознавания космических объектов.

Стоит отметить, что сегодня, 4 октября, Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.