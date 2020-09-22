В России появился первый онлайн-видеосервис с фильмами в разрешении 8K

Как пишет Okko в пресс-релизе, в 8K также будут показаны документальные фильмы серии The Explorers – Planet Inventory, в частности «ЮАР. Дикая саванна» и «Канадская Арктика. Царство льда». Подборка видео в разрешении 8K появится на сервисе в октябре и будет регулярно пополняться.

Помимо этого Okko анонсировал сервис Okko Kids с функциями родительского контроля. Контент для него будут отбирать детские психологи и «известные родители». Интерфейс у сервиса будет простой, он позволит легко искать любимые мультфильмы и передачи. Okko Kids запустится в конце 2020 года.