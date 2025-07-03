В России появился Telegram-бот, который определяет полезность сыра по фото

Принцип работы прост: когда бактерии растут, меняется кислотность среды, что видно по изменению цвета специального индикатора в чашке Петри. Пользователь фотографирует чашку на телефон и отправляет снимок в Telegram-бот.

Программа автоматически выделяет чашку на фото, убирает фон и шумы, а затем анализирует цвет изображения. Цвет сравнивается с базой из 25 эталонных снимков, что позволяет точно оценить состояние бактерий.

Молочнокислые бактерии важны не только в пищевой промышленности — они помогают производить натуральные консерванты и используются в косметике, между прочим.