В России появился завод боевых беспилотников

Площадь завода составила более 50 гектаров. Отмечается, что он стал первым авиазаводом, построенным в постсоветской России. Сейчас в нём три цеха — изготовления деталей и оснастки из композитов с малярным участком, агрегатной и окончательной сборки.

Промплощадку передали от местного машиностроительного завода. Кроме того, несколько его цехов — механосборочный, гальванический, столярный, — будут работать на оба производства.

Сборка первых боевых беспилотников должна начаться уже до конца года.

Недавно на московском заводе «Кронштадт» началась сборка опытных образцов тяжёлого стратегического беспилотника «Сириус».