В России появился завод боевых беспилотников

Наука и технологии
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В России появился завод боевых беспилотниковПервый в постсоветской России
Компания « Кронштадт» заявила, что завершила строительство в Дубне завода по серийному выпуску крупных беспилотников самолётного и вертолётного типов. Это предприятие построили за восемь месяцев.
Площадь завода составила более 50 гектаров. Отмечается, что он стал первым авиазаводом, построенным в постсоветской России. Сейчас в нём три цеха — изготовления деталей и оснастки из композитов с малярным участком, агрегатной и окончательной сборки.
Промплощадку передали от местного машиностроительного завода. Кроме того, несколько его цехов — механосборочный, гальванический, столярный, — будут работать на оба производства.
Сборка первых боевых беспилотников должна начаться уже до конца года.
Недавно на московском заводе «Кронштадт» началась сборка опытных образцов тяжёлого стратегического беспилотника «Сириус».
Источник: Российская газета