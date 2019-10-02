Наука и технологии
Сегодня 13:19
В России появится аналог AliExpress с товарами российского производства
Это удобно для самозанятых
Российский интернет-магазин Wildberries решил дать самозанятым россиянам возможность продавать собственные товары на площадке. В основном, это касается тех, кто сам шьёт одежду, делает обувь, аксессуары и сувениры. По сути, Wildberries пошёл по пути AliExpress.
Сообщается, что Wildberries уже начал сотрудничать с самозанятыми россиянами. К 2020 году магазин планирует привлечь до трёх тысяч новых партнёров. Как гласят данные Федеральной налоговой службы, по состоянию на сентябрь 2019 в России зарегистрирована 201 тысяча самозанятых.
Wildberries намерен помочь им продвигать свои товары и заодно расширить ассортимент магазина уникальными товарами. Это может дать компании сильное конкурентное преимущество.
Стоит отметить, что основанный в 2003 году Wildberries является крупнейшим интернет-магазином одежды в России.
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