В России появится аналог AliExpress с товарами российского производства

Сообщается, что Wildberries уже начал сотрудничать с самозанятыми россиянами. К 2020 году магазин планирует привлечь до трёх тысяч новых партнёров. Как гласят данные Федеральной налоговой службы, по состоянию на сентябрь 2019 в России зарегистрирована 201 тысяча самозанятых.

Wildberries намерен помочь им продвигать свои товары и заодно расширить ассортимент магазина уникальными товарами. Это может дать компании сильное конкурентное преимущество.

Стоит отметить, что основанный в 2003 году Wildberries является крупнейшим интернет-магазином одежды в России.