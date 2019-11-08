В России появится беспилотный арктический танкер

Об этом журналистам сообщил представитель судоходной компании «Совкомфлот». Он рассказал, что беспилотные танкеры будут оценивать окружающую обстановку с помощью машинного зрения и спутниковых снимков.

Пока систему испытывают на танкере «Михаил Ульянов». Затем её планируют установить на одном из газовозов для проекта «Арктик СПГ-2».

Представитель «Совкомфлота» объяснил, что для разработки беспилотной системы специалисты сначала проанализировали то, как танкеры двигаются под управлением человека. Для этого несколько кораблей оснастили камерами и датчиками. Затем на этих данных обучили системы искусственного интеллекта для управления танкерами.

Впрочем судна будут освобождать от экипажа постепенно. Сначала от постоянного несения вахты избавят часть команды.