В России появится беспилотный «разведчик-убийца»

Издание «Известия» сообщает, что беспилотник сможет дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57. Кроме того, искусственный интеллект позволит ему без участия человека создавать маршруты в обход противовоздушной обороны (ПВО) противника, находить и атаковать важнейшие цели, а потом возвращаться на базу.

Новая версия «Альтиус» уже разрабатывается. Необходимую аппаратуру на беспилотник установят до конца года, а затем начнутся испытания.

«Разведчик-убийца» сможет наносить удары по целям противника самостоятельно благодаря тому, что бортовой компьютер, получив координаты цели, по алгоритмам будет рассчитывать оптимальный маршрут полёта и точку сброса боеприпасов. Аппарат также будет учитывать информацию о расположении средств ПВО противника в реальном времени.