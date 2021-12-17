В России появится электронный паспорт болельщика

Полное название Fan ID — «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Документ необходим для повышения безопасности зрителей и участников во время проведения различных спортивных мероприятий. В дальнейшем Кабмин определит виды спорта, на которые можно будет приобрести билет только при предъявлении паспорта болельщика.

Оформить документ можно будет на «Госуслугах». Зарегистрированные пользователи смогут это сделать очень быстро. Но документ могут не открыть по причине зафиксированных нарушений общественного порядка пользователем, который хочет получить Fan ID, а также в силу наличия информации, что пользователь намерен совершить противоправное деяние.

Впервые Fan ID применили на проведении в России Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года/