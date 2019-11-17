В России появится ещё один боевой самолёт

Сейчас Як-130 является учебно-боевым. ОАК же приступила к расширению боевых возможностей самолёта. По словам главы корпорации, Як-130 будет способен выполнять большое количество задач, его можно приспособить под заказчика и регион применения. В основном ОАК ориентируется на заказчиков на Ближнем Востоке.

Корпорация уже продемонстрировала номенклатуру авиационных средств поражения для Як-130: управляемые ракеты «воздух-воздух», блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

Сообщается, что учебные функции самолёта тоже повысили. На нём можно готовить пилотов для истребителей четвёртого и пятого поколения.