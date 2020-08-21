Наука и технологии
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В России появится ещё один ударный беспилотник для воздушного боя
Будет выполнять роль ведомого
На форуме «Армия-2020» покажут новый ударный беспилотник для воздушного боя под названием «Гром». Он станет конкурентом дрону С-70 «Охотник».
Новый беспилотник разработала группа «Кронштадт». Как пишет «Российская газета», данный аппарат должен выступать в качестве ведомого в передовом атакующем эшелоне. Дрон сможет обнаруживать и нейтрализовать средства противовоздушной обороны (ПВО) противника, поражать наземные и морские цели управляемым высокоточным оружием, вести разведку.
Отмечается, что размах крыла «Грома» составит 10 метров, длина — 13,8 метра, высота — 3,8 метра. Масса боевой нагрузки равна двум тоннам.
Напомним, «Охотник» является сопровождающим истребителя пятого поколения Су-57. Дрон способен выполнять такие же, как у «Грома» задачи по команде ведущего.