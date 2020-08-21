В России появится ещё один ударный беспилотник для воздушного боя

Новый беспилотник разработала группа «Кронштадт». Как пишет «Российская газета», данный аппарат должен выступать в качестве ведомого в передовом атакующем эшелоне. Дрон сможет обнаруживать и нейтрализовать средства противовоздушной обороны (ПВО) противника, поражать наземные и морские цели управляемым высокоточным оружием, вести разведку.

Отмечается, что размах крыла «Грома» составит 10 метров, длина — 13,8 метра, высота — 3,8 метра. Масса боевой нагрузки равна двум тоннам.

Напомним, «Охотник» является сопровождающим истребителя пятого поколения Су-57. Дрон способен выполнять такие же, как у «Грома» задачи по команде ведущего.