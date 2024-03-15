В России появится новая военная профессия для операторов FPV-дронов

По словам Кузякина, FPV-беспилотники, а также водные, наземные и некоторые новые воздушные дроны — это уже третья лига беспилотников. Существующая военно-учетная специальность «Оператор БПЛА» была введена достаточно давно и не учитывает образовавшиеся тенденции, соответственно по ней нельзя подготовить специалиста по новым видам беспилотников, отметил собеседник издания. Теперь необходимо провести границу между ними.

Кузякин также отметил, что задача разделения компетенций сейчас стоит не только перед Россией, но и перед другими странами. Специальная военная операция наглядно показала, что БПЛА могут быть очень разными. Технически они одинаковые, с одним и тем же принципом стрельбы. Однако никому не придет в голову объединить ВУС артиллеристов и мотострелковых подразделений.