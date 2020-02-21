В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети

Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором. Он предлагает безлимитный интернет и звонки, а также оплату только за время доступа. Один час в сети будет стоить 1,5 рубля. Дополнительной платы за звонки или интернет не предусмотрено. Считать время в сети якобы будет система искусственного интеллекта. Кроме того, отслеживать свою активность пользователи смогут в приложении «СЕТЬ».

Помимо основного тарифа «Сеть» предлагает премиальный — максимальная скорость с приоритетным доступом за 3 рубля в час.

Пока на сайте можно оформить предзаказ на SIM-карту оператора. После официального запуска «Сети» её должен будет доставить на руки курьер.

Стоит отметить, что пока неясно, действительно ли проект будет запущен. Не исключено, что с доменом sharecom.ru был создан лишь тестовый лендинг, идее которого не суждено воплотиться в реальность. На сайте написано, что анонс «Сети» скоро состоится, так что будем ждать возможных новостей.

Также редакция Ferra с помощью сервиса для проверки доменов выяснила, что в качестве администратора sharecom.ru указана организация «Vimpel-Communications Public Joint Stock Company», то есть российская телекоммуникационная «ВымпелКом». Тот же администратор указан для домена beeline.ru.