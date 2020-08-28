В России появится превосходящая аналоги боевая машина пехоты

Разработкой новой машины занимается Специальное конструкторское бюро машиностроения. БМП «Манул» должна получить необитаемый боевой модуль с модернизированным прицельным комплексом. Этот модуль оснастят автоматическим орудием калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет-Э».

На «Мануле» экипаж будет дополнительно защищён фронтальном обстреле. Машина получит двигатель мощностью до 660 лошадиных сил.

Новая БМП по техническим характеристикам должна превзойти БМП-3. «Манул» назвали переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего.

Сейчас интерес к новинке демонстрируют Сухопутные войска России. Специалисты ждут техзадание от военного ведомства, чтобы перейти на следующий этап работы над «Манулом».