Наука и технологии
Сегодня 21:38
В России появится превосходящая аналоги боевая машина пехоты
«Манул»
В России создают новую боевую машину пехоты (БМП), которая превзойдёт существующие аналоги. Проект БМП назвали «Манул».
Разработкой новой машины занимается Специальное конструкторское бюро машиностроения. БМП «Манул» должна получить необитаемый боевой модуль с модернизированным прицельным комплексом. Этот модуль оснастят автоматическим орудием калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет-Э».
На «Мануле» экипаж будет дополнительно защищён фронтальном обстреле. Машина получит двигатель мощностью до 660 лошадиных сил.
Новая БМП по техническим характеристикам должна превзойти БМП-3. «Манул» назвали переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего.
Сейчас интерес к новинке демонстрируют Сухопутные войска России. Специалисты ждут техзадание от военного ведомства, чтобы перейти на следующий этап работы над «Манулом».