В России появится реестр источников фейковых новостей

Федеральная служба решила сделать реестр публичным. По словам Жарова, на сайте Роскомнадзора будут опубликованы названия площадок и фамилии авторов, распространяющих недостоверные информационные сообщения.

Напомним, 18 марта Владимир Путин подписал закон, по которому ведомство имеет право блокировать источники недостоверных и искажающих факты новостей. Теперь в стране запрещено распространять в интернете под видом достоверной фейковую информацию, создающую угрозу для жизни и здоровья граждан, а также угрозу общественному порядку.

В апреле в России впервые по данному закону составили административный протокол на жительницу Архангельска. Её обвинили в том, что она распространяла информацию о несогласованном митинге.