В России появится специальное подразделение по борьбе с наркотиками в интернете

Если быть точнее, спецподразделения появятся к 10 января 2020 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Будут ли наняты новые сотрудники для этих подразделений, пока неизвестно.

Представитель МВД также рассказал, что в будущем могут быть приняты поправки в законодательство, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. По его словам, это вопрос длительного времени, но он уже прорабатывается.

Напомним, за склонение к потреблению наркотических веществ в интернете хотят ввести уголовную ответственность. На сегодняшний день этот вопрос регулирует Кодекс об административных правонарушениях РФ.