В России появится «умный» колоноскоп с ИИ

Опубликовано 10 июля 2025, 21:461 мин.
В России появится «умный» колоноскоп с ИИДля точной диагностики рака кишечника
В Сеченовском университете разрабатывают современный колоноскоп с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет точнее выявлять полипы в кишечнике и снизить риск развития рака, пишет ТАСС.
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Новый прибор оснастят пятью камерами с обзором 340 градусов (вместо обычных 170), что позволит врачу видеть больше и избежать «слепых зон». Изображения будут объединяться в одну общую панораму, чтобы упростить работу специалиста.
Кроме того, встроенный ИИ будет анализировать изображение в режиме реального времени и подсказывать врачу, если заметит подозрительное образование. Это поможет не пропустить важные детали. Также в устройстве применят специальное освещение, чтобы улучшить видимость тканей.
Ожидается, что первый образец ручного устройства появится в 2026 году, а полностью роботизированный — в 2027.