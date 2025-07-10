В России появится «умный» колоноскоп с ИИ

Новый прибор оснастят пятью камерами с обзором 340 градусов (вместо обычных 170), что позволит врачу видеть больше и избежать «слепых зон». Изображения будут объединяться в одну общую панораму, чтобы упростить работу специалиста.

Кроме того, встроенный ИИ будет анализировать изображение в режиме реального времени и подсказывать врачу, если заметит подозрительное образование. Это поможет не пропустить важные детали. Также в устройстве применят специальное освещение, чтобы улучшить видимость тканей.

Ожидается, что первый образец ручного устройства появится в 2026 году, а полностью роботизированный — в 2027.