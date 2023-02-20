В России появится «Вепрь» — система РКН для «обезвреживания информационных бомб»

Систему разрабатывает петербургский разработчик IT-решений «Необит». Ещё с 2021 года он находится под санкциями США. По техническому заданию, «Вепрь» должен обнаруживать сообщения, которые потенциально могут привести к «реализации угроз для личности, общества и государства». В Роскомнадзоре добавили, что «Информационная система "Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».

Стоимость «Вепря» оценивают в 30 млн рублей.