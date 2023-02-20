В России появится «Вепрь» — система РКН для «обезвреживания информационных бомб»Очередное средство для отслеживания рунета
«Ведомости» узнали, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь». Запустить её хотят во второй половине 2023 года.
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Систему разрабатывает петербургский разработчик IT-решений «Необит». Ещё с 2021 года он находится под санкциями США. По техническому заданию, «Вепрь» должен обнаруживать сообщения, которые потенциально могут привести к «реализации угроз для личности, общества и государства». В Роскомнадзоре добавили, что «Информационная система "Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».
Стоимость «Вепря» оценивают в 30 млн рублей.