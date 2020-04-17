В России появятся более эффективные носители гиперзвукового оружия

Эти седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350 планируют заложить в конце апреля, пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, такой же состав вооружения получат пятый и шестой фрегаты, которые были заложены ещё весной прошлого года. Сообщается, что в состав вооружения будут включены и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Первые четыре фрегата проекта 22350 могут нести только по 16 ударных ракет. То есть новые корабли будут значительно улучшены по сравнению с ними. Как говорят источники, на судах удалось выделить место под третью секцию универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С на восемь ячеек. При этом водоизмещение изменилось незначительно.