В России появятся интернет-судьи

Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко. По его словам, система будет похожа на приём у врача в телемедицине. Такой подход решит проблемы невозможности местных судей рассмотреть какое-либо дело по причинам большой загруженности или отсутствия должного опыта. Тогда за дело просто удалённо возьмётся опытный свободный судья.

Онищенко считает, что рассмотрение дела онлайн ничем не хуже стандартной процедуры. Более того, такой подход способен даже исключить помехи в виде персонального вовлечения, которое может возникнуть при живой встрече. Судебную информацию можно будет и вовсе обезличить. «Не всё ли равно, как зовут человека? Есть истец и ответчик», — добавил Онищенко.

Пока данная инициатива только обсуждается. Сначала нужно урегулировать юридические тонкости.