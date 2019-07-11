В России появятся подводные «летающие тарелки»

По словам эксперта, подводные лодки будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Из-за этого они могут своим видом напоминать «летающие тарелки». Также эксперт считает, что подлодки станут безэкипажными.

В «Крыловском государственном научном центре» уже есть некоторые разработки для обводов корпусов подводных лодок. Но пока они «проходят этап осмысления».

Ранее представитель того же центра рассказывал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением около 40 тысяч тонн. На его создание потребуются пять лет работы и не менее 200 миллиардов рублей.