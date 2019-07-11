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В России появятся подводные «летающие тарелки»

Ещё не скоро
Представители российского исследовательского центра, изучающего кораблестроение, рассказал журналистам, что подводные лодки будущего своим видом будут напоминать летающие тарелки. И, конечно, будут беспилотными.

По словам эксперта, подводные лодки будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Из-за этого они могут своим видом напоминать «летающие тарелки». Также эксперт считает, что подлодки станут безэкипажными.

В «Крыловском государственном научном центре» уже есть некоторые разработки для обводов корпусов подводных лодок. Но пока они «проходят этап осмысления».

Ранее представитель того же центра рассказывал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением около 40 тысяч тонн. На его создание потребуются пять лет работы и не менее 200 миллиардов рублей.

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