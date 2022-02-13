В России появятся продукты со свойствами лекарств

Эксперты считают, что можно будет создавать безглютеновую пшеницу для аллергиков и красный ржаной хлеб для сердечников. Такие продукты могут появиться уже в двух-, трёхлетней перспективе, пишет издание «Известия».

Одной из задач Национального центра генетических ресурсов растений является поиск методов получения продуктов питания с заданными функциональными свойствами. В частности, учёные займутся созданием ржи с красными семенами с повышенным содержанием флавоноидов. Такие зерновые будут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и служить для профилактики последствий старения.

Эксперты считают, что если в России разрешат генетическое редактирование растений, то жители страны увидят его плоды на своих столах уже через два-три года.