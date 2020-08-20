В России появятся роботизированные ломбарды без сотрудников

Как пишет «Коммерсантъ», для реализации сервиса нужно внести несколько изменений в законодательство. Все они будут приняты до конца года.

В мае 2020 сеть «Мосгорломбард» уже начала устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot. Однако без изменений в законодательстве эти ломбарды могли работать только как диагностические стенды.

В будущем же робот сможет распознавать пробу и вес золотого изделия и зачислить соответствующую сумму на банковскую карту заёмщика. Точность оценки у аппарата будет выше, чем у человека.

Эксперты считают, что самостоятельно такой терминал сможет начать работать в первом квартале 2021 года.