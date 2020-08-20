Наука и технологии
Сегодня 16:49
В России появятся роботизированные ломбарды без сотрудников
Робот сможет оценить золотое изделие
Центробанк признал целесообразным внедрение роботизированных ломбардов, которые позволят гражданам сдать золото, получить заём или внести платёж для его погашения без участия сотрудника. Такие ломбарды скоро появятся в России.
Как пишет «Коммерсантъ», для реализации сервиса нужно внести несколько изменений в законодательство. Все они будут приняты до конца года.
В мае 2020 сеть «Мосгорломбард» уже начала устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot. Однако без изменений в законодательстве эти ломбарды могли работать только как диагностические стенды.
В будущем же робот сможет распознавать пробу и вес золотого изделия и зачислить соответствующую сумму на банковскую карту заёмщика. Точность оценки у аппарата будет выше, чем у человека.
Эксперты считают, что самостоятельно такой терминал сможет начать работать в первом квартале 2021 года.