В России появятся сотни «умных» светофоров

Об этом государственные служащие рассказали в эфире радиостанции «Говорит Москва». До конца года планируется завершить работу по 100 «сверхинтеллектуальным светофорам». Такие системы могут распознавать объекты на дороге и, отталкиваясь от этого, переключать свет. Это ускоряет движение автобусов, трамваев или троллейбусов.

Пилот системы уже провели в Зеленограде. Там она работает как для общественного транспорта, так и для автомобилей.

Ранее представители ЦОДД рассказывали, что граждане смогут даже жаловаться на плохую работу светофоров через QR-коды. Таблички с ними появятся на 14 тысячах спецсигналах до конца года.