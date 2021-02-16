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В России предложили без суда блокировать сайты с обвинениями в совершении преступлений
Будет достаточно решения Генпрокуратуры
В Госдуму внесли законопроект, который позволит без суда блокировать сайты, содержащие «недостоверные обвинения в совершении преступлений». Сейчас такие сведения можно удалять только по решению суда.
Авторы законопроекта рассказали, что сейчас нет действенного механизма «непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию». Поэтому депутаты предложили создать дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан в интернете.
По законопроекту, Роскомнадзор получит право блокировать сайты только лишь по требованию Генпрокуратуры. А Генпрокуратура, в свою очередь, будет выносить решение на основании заявления лица, которого обвинили в преступлениях.
Издание «Коммерсант» уточнило, что авторы законопроекта — депутаты от фракции «Единая Россия».