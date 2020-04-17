В России предложили блокировать пиратский контент в Google Play и App Store

Как пишет «Коммерсант», в Госдуме вернулись к замороженному в 2018 году законопроекту о блокировке пиратского контента в приложениях для смартфонов и планшетов. Из него следует, что Роскомнадзор сможет блокировать такой контент на основании судебного решения. Если владелец приложения не отреагирует на требование Роскомнадзора в течение суток, то ведомство может обязать оператора связи или «лицо, которое обеспечивает размещение приложения» обеспечить блокировку. Под последними, очевидно, имеются в виду магазины приложений App Store и Google Play.

В Госдуме хотят, чтобы поправки вступили в силу уже 1 октября, но им ещё предстоит пройти второе чтение.