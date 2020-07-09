В России предложили блокировать сайты с оправданием экстремизма без суда

Этот законопроект описывает поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сейчас закон позволяет Роскомнадзору по решению Генпрокуратуры ограничивать доступ к сайтам с признаками призывов к экстремистской или террористической деятельности и массовым беспорядкам.

Если поправки вступят в силу, то Роскомнадзор сможет сразу блокировать сайты с информацией «содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности». Новая норма позволит ограничивать доступ к ресурсам в короткие сроки, «достижение которых затруднительно в судебном порядке». Сейчас между судебным решением и блокировкой в среднем проходит больше двух месяцев.