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В России предложили использовать баллистическую ракету «Воеводу» для защиты от астероидов

Она должна изменять траекторию движения опасных объектов
Генеральный директор Центра планетарной защиты России рассказал, что на обнаружение всех астероидов, которые могут быть потенциально опасны для Земли, потребуются тысячелетия. И предложил создать отряд для оперативного реагирования, который мог бы использовать российскую баллистическую ракету для защиты от небесных тел.

Количество лет глава центра подсчитал, исходя из данных по числу астероидов размером более 15-20 метров и современных темпов обнаружения. Так, учёным известны несколько миллионов подобных небесных тел, а каждый год фиксируют примерно две тысячи из них. По крайней мере, так говорит гендиректор центра.

Сейчас учёные не видят опасности в 20 тысячах известных астероидах, сближающихся с Землёй. Но космические процессы могут в любой момент превратить их в потенциальную угрозу.

В связи с этим гендиректор предложил создать эшелон оперативного реагирования международной Системы планетарной защиты «Цитадель». Эти специалисты должны будут обнаруживать астероиды, сближающиеся с нашей планетой, как минимум за несколько суток до возможного столкновения с ней.

Для отклонения траектории астероидов глава центра предлагает использовать межконтинентальную баллистическую ракету РС-20 «Воевода».

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