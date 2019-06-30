В России предложили использовать баллистическую ракету «Воеводу» для защиты от астероидов

Количество лет глава центра подсчитал, исходя из данных по числу астероидов размером более 15-20 метров и современных темпов обнаружения. Так, учёным известны несколько миллионов подобных небесных тел, а каждый год фиксируют примерно две тысячи из них. По крайней мере, так говорит гендиректор центра.

Сейчас учёные не видят опасности в 20 тысячах известных астероидах, сближающихся с Землёй. Но космические процессы могут в любой момент превратить их в потенциальную угрозу.

В связи с этим гендиректор предложил создать эшелон оперативного реагирования международной Системы планетарной защиты «Цитадель». Эти специалисты должны будут обнаруживать астероиды, сближающиеся с нашей планетой, как минимум за несколько суток до возможного столкновения с ней.

Для отклонения траектории астероидов глава центра предлагает использовать межконтинентальную баллистическую ракету РС-20 «Воевода».