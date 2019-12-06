В России предложили лишить комментаторов в интернете анонимности

Об этом пишет RT. Издание утверждает, что у него есть копия соответствующего письма директора АППСИМ в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Авторы идеи рассказали, что сейчас читатели СМИ могут комментировать материалы, авторизуясь через соцсети. А это значит, что они могут использовать вымышленные имена. Опасность якобы в том, что такие комментаторы могут распространять недостоверную и запрещённую в России информацию на страницах изданий. За это штраф может грозить редакции, а не комментатору.

Чтобы ответственность несли всё же последние, авторы инициативы предлагают ввести авторизацию через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).