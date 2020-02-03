В России предложили немедленно удалять оскорбительные посты из соцсетей

Такое мнение высказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов. Он также считает, что на авторах оскорбительных постов должно лежать бремя доказательства истинности сведений.

«У нас сегодня бремя доказательства того, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Мы приходим, мы жалуемся, мы пишем заявления, мы идем в суды, чтобы доказать, что то, что написано, снято или размещено, — это неправда, это угроза, оскорбление и требует какой-то реакции. Эту перевернутую пирамиду надо поставить на землю широким основанием», — пояснил Кирьянов.

Он отметил, что людям, против которых направлены оскорбляющие сообщения, приходится долго доказывать свою правоту, а информация тем временем продолжает распространяться в сети и наносить урон репутации. Поэтому её нужно удалять сразу.