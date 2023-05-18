Наука и технологии
14:00, 18 мая 2023
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В России предложили обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода

Если законопроект примут, то он вступит в силу к 2026 году

Росфинмониторинг предложил новую версию законопроекта, который потребует раскрытия некоторых данных получателя при денежных переводах и ограничивает возможность отправки средств без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК

Обновленные требования, если они будут одобрены, могут полностью вступить в силу к 2026 году. В настоящее время при осуществлении денежных переводов требуется информация только о плательщике, однако Росфинмониторинг намерен сделать обязательным предоставление персональных данных как плательщика, так и получателя при внутренних и трансграничных переводах.

Росфинмониторинг предлагает указывать фамилию и инициалы получателя, а также серию и номер паспорта, либо идентификационный номер налогоплательщика и добавить исключения для переводов через Систему быстрых платежей

Также ведомство предлагает ограничить переводы без банковского счета суммой в 100 000 рублей или эквивалентом в иностранной валюте. Однако законопроект подвергся критике со стороны банков, которые утверждают, что новые требования могут привести к росту незаконных переводов средств и подтолкнуть людей к наличным операциям.

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