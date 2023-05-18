В России предложили обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода

Обновленные требования, если они будут одобрены, могут полностью вступить в силу к 2026 году. В настоящее время при осуществлении денежных переводов требуется информация только о плательщике, однако Росфинмониторинг намерен сделать обязательным предоставление персональных данных как плательщика, так и получателя при внутренних и трансграничных переводах.

Росфинмониторинг предлагает указывать фамилию и инициалы получателя, а также серию и номер паспорта, либо идентификационный номер налогоплательщика и добавить исключения для переводов через Систему быстрых платежей

Также ведомство предлагает ограничить переводы без банковского счета суммой в 100 000 рублей или эквивалентом в иностранной валюте. Однако законопроект подвергся критике со стороны банков, которые утверждают, что новые требования могут привести к росту незаконных переводов средств и подтолкнуть людей к наличным операциям.