В России предложили оплачивать айтишникам половину аренды жилья

В Ростехе считают, что господдержку нужно оказывать не только разработчикам, которые работают в компаниях, продающих ПО, но и специалистам всех должностей. Вот предложения корпорации: субсидировать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для айтишников, у которых нет собственной квартиры или дома; установить гарантированный государством ежемесячный доход по месту работы. Напомним, что государство уже готово обеспечивать IT-специалистам отсрочку от призыва в армию и давать льготную ипотеку.

В Ростехе заявили, что такие меры «позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ».

Напомним, отток айтишников из страны зафиксировали после ввода российских войск на территорию Украины в феврале.