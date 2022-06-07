Наука и технологии
Сегодня в 10:56
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В России предложили оплачивать айтишникам половину аренды жилья

Как бы ещё уговорить программистов не уезжать из страны?
Госкорпорация Ростех предложила государству компенсировать айтишникам до половины затрат на аренду жилья, а ещё установить гарантированную минимальную зарплату.
В России предложили оплачивать айтишникам половину аренды жилья

В Ростехе считают, что господдержку нужно оказывать не только разработчикам, которые работают в компаниях, продающих ПО, но и специалистам всех должностей. Вот предложения корпорации: субсидировать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для айтишников, у которых нет собственной квартиры или дома; установить гарантированный государством ежемесячный доход по месту работы. Напомним, что государство уже готово обеспечивать IT-специалистам отсрочку от призыва в армию и давать льготную ипотеку.

В Ростехе заявили, что такие меры «позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ».

Напомним, отток айтишников из страны зафиксировали после ввода российских войск на территорию Украины в феврале.

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