В России предложили отправить к Луне корабль с животными

Космический аппарат для этой цели называют биоспутником «Возврат-МКА-Л». Точка Лагранжа L1 находится примерно в 315 тысячах км от Земли. Там, при полёте по гало-орбите в окрестности этой точки, учёные хотят проводить космические эксперименты. Прототипом такого биоспутника может стать схема перспективного пилотируемого корабля «Орёл».

Аппарат могут запустить на ракете-носителе «Союз-5» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ».

С помощью биоспутника можно изучать, как радиация и невесомость воздействуют на живые организмы. Ранее уже создавалась серия российских космических аппаратов «Бион», предназначенных для биологических исследований. Первый подобный аппарат запустили ещё в 1973 году.