В России предложили отсрочить запуск 5G в целях экономии

Эти деньги в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства инфраструктуры 5G, пишет издание «Известия». Большую часть сэкономленных средства хотят направить в резервный фонд правительства. Ещё на 500 млн рублей планируют улучшить доступ малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ.

В целом, в этом году федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» может лишиться обещанного финансирования в 8,8 млрд рублей.

Напомним, ранее планировалось начать коммерческий запуск сетей 5G с 2020 года. К концу 2021 такой связью должны были обеспечить десять городов-миллионников. Теперь же из-за экономии сроки внедрения 5G в России могут быть значительно сдвинуты.