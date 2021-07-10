В России предложили построить АЭС на Марсе

Эта АЭС будет обеспечивать базу электричеством. При создании электростанции учёные хотят использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира «Зевс». Именно с его помощью АЭС доставят на Марс. Там же станцию сбросят на парашюте на поверхность планеты.

В целом, учёные возлагают большие надежды на буксир. Они считают, что «Зевс» позволит организовать высокоскоростной канал передачи данных на Землю с Марса. Роскосмос уже заключил 4,2-млрд контракт по созданию буксира с конструкторским бюро «Арсенал» им. М.В. Фрунзе. Первый полёт «Зевса» должен состоятся в 2030 году. Его продолжительность составит 50 месяцев. Буксир сначала остановится на орбите Луны. Там произойдёт отделение аппарата, а затем он совершит гравитационный маневр у Венеры. В итоге он полетит к Юпитеру.